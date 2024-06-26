Экс-арбитр ФИФА: Что нужно для победы над Бельгией? Любить и уважать свою страну, а не себя любимых

Проходящая в Германии финальная часть чемпионата Европы не оставляет равнодушным никого, кто имеет отношение к игре миллионов – ни болельщиков, ни специалистов, ни журналистов. Концовка группового этапа континентального первенства является именно тем периодом, когда можно не только делится впечатлениями, но и высказывать свои соображения относительно дальнейшего развития событий.

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Среди многих специалистов, говорящих о Евро-2024, интересно было бы узнать мнение о судействе на турнире от бывшего рефери ФИФА Олега Орехова.

– Как оцениваете качество арбитража на европейском первенстве?

В целом качество пока высокое. Правда, много обращений к VAR. Сантиметровые офсайды и «минископические» руки, думаю, раздражают болельщиков. А из участников турнира особенно сборную Бельгии и лично Лукаку. Если говорить о какихто вопиющих моментах в судействе, то в тех матчах, которые я смотрел, их не заметил.

– Какие впечатления от чемпионата Европы в целом? Кого считаете фаворитом?

– Чемпионат очень ровный, хотя есть и большие счета. Впрочем, все игры проходят интересно, непредсказуемо. Впечатляет максимальная заполненность зрителями трибун стадионов на всех без исключения матчах. А что касается фаворитов, то таковыми считаю Испанию, Францию ​​и Нидерланды.

- Что нужно сборной Украины, чтобы суметь одолеть такого сильного соперника, как Бельгия?

- Любить страну, которую представляешь и иметь к ней уважение. А не себя любимых, как это было в первом матче с Румынией и в начале второго, со Словакией.