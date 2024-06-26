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Йорданеску: Словакия - одна из лучше всего организованных команд на этом турнире
Посмотрим как сложится этот поединок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ничьей со Словакией во Франкфурте, вероятно, будет достаточно, чтобы Румыния лишь во второй раз вышла в плей-офф чемпионата Европы после того, как она сделала это в 2000 году. Однако главный тренер "трехцветных" Эдвард Йорданеску настаивает, что его команда полностью сосредоточена на том, чтобы удержать первое место.
"Мы не можем контролировать то, о чем говорят люди, но мы полностью сконцентрированы на игре. Мы играем, чтобы пройти в плей-офф, и мы хотим финишировать первыми. Если мы выиграем группу, по крайней мере теоретически, у вас будет определенное преимущество в плане дополнительных дней отдыха и [более слабого] соперника. Словакия - одна из лучше всего организованных команд на этом турнире. Я много изучал их во время квалификационной кампании и здесь, в Германии. Их тренер создал четкую идентичность и сбалансированную команду с опытом. Другого сценария для нас не существует, мы хотим квалифицироваться, несмотря ни на что", - заявил Эдвард Йорданеску на вчерашней предматчевой пресс-конференции.
Добавим, что матч между этими сборными состоится сегодня в 19:00 по киевскому времени.
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