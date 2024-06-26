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Украину будет поддерживать больше болельщиков чем Бельгию на матче Евро-2024
Правда, перевес небольшой
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины будет иметь большую поддержку, чем команда Бельгии в матче третьего тура группового этапа Евро-2024.
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
"На трибунах "Арены Штутгарт" ожидается аншлаг - 54 000 зрителей, среди которых украинскую команду будут поддерживать 11 147, а бельгийскую - 10 509", - говорится в сообщении.
Напомним, поединок Украины и Бельгии состоится сегодня, 26 июня. Начало - в 19:00 по киевскому времени.
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