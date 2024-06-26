Роберто Мартинес накануне матча с Грузией: Могу сказать, что капитан выйдет в стартовом составе. Это важно

Португалия уже подтвердила свое место в 1/8 финала как победители группы F, победив Турцию (3:0) и Чехию (2:1). Криштиану Роналду в своем следующем матче станет первым европейским игроком, который сыграл в 50 поединках на крупных турнирах, а старт против Грузии доведет его до 28 игр на Евро. Ожидалось, что Роберто Мартинес внесет изменения в свой стартовый состав с прицелом на стадию плей-офф, но испанец был рад подтвердить, что опытный португальский ветеран не будет одним из них.

"Могу сказать, что капитан выйдет в стартовом составе. Это важно. Он сыграл лишь один подготовительный матч. Его сезон был очень последовательным, и он играл каждую игру, имел много минут в своем клубе. Чтобы продолжать соревновательный ритм, не очень хорошо останавливаться сейчас, а затем восстанавливаться через шесть дней. Мы готовились к игре на победу. Я считаю, что целостность турнира очень важна. Это важный матч, потому что результат покажет, кто пройдет, а кто не пройдет в плей-офф. Грузия провела очень интересный чемпионат Европы, могла победить Чехию в последней игре матча. Они были очень конкурентоспособными против Турции. Нам нужно сохранить такую же концентрацию и победить", - цитирует Роберто Мартинеса bein Sports.

Добавим, что матч между Португалией и Грузией состоится сегодня в 22:00 на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене.