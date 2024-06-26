Монтелла накануне игры с Чехией: Мы должны выйти и выиграть игру. Мы не можем зацикливаться на перестановках

После победы над сборной Грузии (3:1), Турция разгромно уступила Португалии во втором туре (0:3). Главный тренер сборной Винченцо Монтелла и игроки столкнулись с критикой из-за поражения "лузитанам". Накануне матча с Чехией итальянский специалист отметил, что команда не будет играть на ничью, хотя такой результат им также обеспечит участие в плей-офф.

"Я хотел бы напомнить критикам: если вы любите эту страну, поддерживайте ее как можно больше. Нам нужна ваша поддержка, и игроки заслуживают ее, исходя из того, чего они достигли на поле. Мы должны выйти и выиграть игру (против Чехии). Мы не можем зацикливаться на перестановках", - цитирует Винченцо Монтеллу France 24.

Напомним, что поединок Чехия - Турция состоится сегодня в 22:00 на "Фолькспаркштадионе" в Гамбурге.