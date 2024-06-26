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Миколенко: Бельгия - это топ-команда, но мы можем ее победить
Виталий также привёл примеры из прошлого
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко оптимистично настроен перед матчем заключительного тура группового этапа чемпионата Европы-2024 против Бельгии.
"Бельгия — это топ-команда, но мы можем ее победить. Я в сборной уже пять с половиной лет, и за это время у нас было несколько мощных игр против наилучших сборных. Мы обыграли Испанию и Португалию, сыграли вничью с Англией, Германией и Францией", - поделился Миколенко в интервью пресс-службе УЕФА.
Поединок между Украиной и Бельгией состоится сегодня, на "Арене Штутгарт", в 19:00 по Киеву.
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