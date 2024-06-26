Миколенко: Бельгия - это топ-команда, но мы можем ее победить

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко оптимистично настроен перед матчем заключительного тура группового этапа чемпионата Европы-2024 против Бельгии.

"Бельгия — это топ-команда, но мы можем ее победить. Я в сборной уже пять с половиной лет, и за это время у нас было несколько мощных игр против наилучших сборных. Мы обыграли Испанию и Португалию, сыграли вничью с Англией, Германией и Францией", - поделился Миколенко в интервью пресс-службе УЕФА.