Иван Гашек перед поединком с Турцией: Мы должны выходить на игру с мыслью, что хотим победить

Сборная Чехии имеет одно очко после поражения от Португалии и ничьей с Грузией. Победа в сегодняшнем матче обеспечит подопечным Ивана Гашека выход в плей-офф на Евро-2024.

"Мы должны выходить на игру с мыслью, что хотим победить. Мы приехали сюда с целью выйти из группы. Мы не воспринимаем это так, будто мы что-то сказали в воздухе. Если мы не вышли, мы воспринимаем это как поражение. Мы сказали это в начале и настаиваем на этом. От команды идет положительная энергия. Я рад, что даже игроки, которые получают не так много возможностей или вообще не выходят на поле, чувствуют ее. Это одна из причин, почему мы хотим побеждать и развиваться. Это также для того, чтобы дать ребятам, которые работают здесь каждый день, еще одну возможность выйти на поле. Я верю в команду, у нее есть будущее, и ребята сплотились. Я верю, что это будет видно на поле. Мы знаем, сколько людей придет снова болеть, сколько людей хотят, чтобы мы прошли дальше. Мы сделаем все возможное, чтобы порадовать не только себя, но и людей, которые придут болеть за нас, и не разочаровать их", - цитирует Ивана Гашека České Noviny.

Стоит отметить, что под вопросом участие одного из лидеров сборной Чехии Патрика Шика, который получил травму во время матча с Грузией. Добавим, что игра между Чехией и Турцией состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени.