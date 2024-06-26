Евро-2024. Чехия – Турция 1:2. Чемпионат для чехов завершился

"Фолькспаркштадион" в Гамбурге принимал матч третьего тура группы F между сборными Чехии и Турции. После двух туров Турция имела в своем активе три зачетных пункта, а Чехия всего одно. Для выхода в плей-офф Чехии нужна была только победа, а турецкую сборную могла устроить и ничья.

В первом туре чехи потерпели поражение от Португалии 1:2, пропустив решающий гол уже в компенсированное арбитром время. А во втором туре подопечные Ивана Гашека сыграли вничью с грузинами, хотя по игре должны были побеждать. К тому же, в этом матче травмировался Патрик Шик, который не мог помочь своей команде в решающей игре.

После победы над Грузией 3:1 турецкая сборная по всем статьям проиграла Португалии 0:3. Матч с Чехией пропускал основной защитник Абдюлькерим Бардакджи. На нынешнем чемпионате Европы он уже успел получить две желтые карточки и получил дисквалификацию.

В начале встречи чехи больше играли первым номером, но в заключительной трети поля у них мало что получалось. Очень много было борьбы, но конструктива не хватало. Было видно, что Турция вышла играть вторым номером. На 20-й минуте все перевернулось с ног на голову. Подвел сборную Чехию Антонин Барак, который за фол в центре поля получил вторую желтую. Таким образом, больше часа игрового времени чехи вынуждены были играть в меньшинстве.

После этого подопечные Монтеллы перехватили инициативу и начали быстро доходить до заключительной трети поля. Однако довести свои атаки до логического завершения не удавалось. Это удаление надломило сборную Чехию, которая не могла выйти из своей половины поля. К сожалению, футбола до перерыва почти не было, а вот борьбы и грубой игры хватало. В конце тайма могли открывать счет подопечные Гашека. После быстрой атаки из пределов штрафной пробивал Юрасек, но его удар парировал Гюнок. Провалились в центре поля подопечные Монтеллы.

Уже в дебюте второго тайма сборная Турции реализовала численное большинство. Удар Гюллера парировал Станек, но мяч оказался в Чалханоглу, который из пределов штрафной пробил в дальний угол – 1:0. Закономерное развитие событий, если учесть начало тайма. После пропущенного гола футболисты сборной Чехии пытались перехватить инициативу, но очень много ошибались.

На 66-й минуте неожиданно Чехия сравняла счет. Хори выборол мяч в борьбе с Гюноком, но его удар заблокировал защитник. Тем не менее, первым на добивании оказался Соучек – 1:1. Этот гол придал чехам уверенности в собственных силах и они начали играть смелее, а вот подопечные Монтеллы разочаровывали. В конце встречи Турции удалось взять мяч под свой контроль и отвести игру от ворот. На 90+5 минуте Тосун из пределов штрафной пробил в дальний угол и принес победу Турции – 1:2.

В итоге Турция со второго места выходит в 1/8 финала, а Чехия едет домой.

Евро-2024. Группа F. 3-й тур

Чехия – Турция 1:2

Голы: Соучек (66) - Чалханоглу (51), Тосун (90+5)

Удаление: Барак (20)

Чехия: Станек (Коварж, 55) - Голеш, Гранач, Крейчи, Соучек, Провод (Лингр, 75), Цоуфал, Юрасек (М. Юрасек, 81), Барак, Гложек (Хори, 55), Хитил (Кухта, 55)

Турция: Гюнок, Кадиоглу, Акайдын, Демирал, Мюльдюр, Озджан (Айхан, 46), Чалханоглу (Кокджу, 87), Йылдыз (Артюркоглу, 76), Юксек (Йокушлу, 63), Гюлер (Тосун, 75), Йылмаз