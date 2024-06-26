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Фоден временно покинул сборную Англии на Евро-2024
Известна причина
Фото: twitter.com/ManCity
Вингер "Манчестер Сити" и сборной Англии Фил Фоден временно покинул лагерь команды на Евро-2024.
Футболист вернулся в Великобританию из-за неотложных семейных обстоятельств, сообщила Футбольная ассоциация Англии.
Пока что неизвестно, когда Фоден сможет вернуться в сборную.
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