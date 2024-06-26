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Словакия - Румыния: Известны стартовые составы на матч Евро-2024
Старт - в 19:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 26 июня, состоится матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.
Традиционно за час до поединка команды объявили стартовый состав:
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Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ханцко, Куцка, Лоботка, Дуда, Шранц, Хараслин, Стрелец.
Румыния: Нице, Рациу, Драгушин, Бурке, Банку, Р. Марин, М. Марин, Станчу, Коман, Хаджи, Драгуш.
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