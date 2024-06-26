Игрока сборной Венгрии выписали из больницы после ужасной травмы

Игрока сборной Венгрии Барнабаша Варгу выписали из больницы после ужасной травмы.

Футболисту ничего серьезного не угрожает, и он покинул больницу Штутгарта.

Напомним, во время поединка между Шотландией и Венгрией (0:1) произошел ужасный инцидент, где после столкновения с голкипером Ангусом Ганном получил серьезное повреждение Барнабаш Варга.