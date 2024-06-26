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Игрока сборной Венгрии выписали из больницы после ужасной травмы
Сейчас все хорошо
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Игрока сборной Венгрии Барнабаша Варгу выписали из больницы после ужасной травмы.
Футболисту ничего серьезного не угрожает, и он покинул больницу Штутгарта.
Varga Barnabás is back at home! ????????@MLSZhivatalos pic.twitter.com/uSheSKuNhH— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) June 26, 2024
Напомним, во время поединка между Шотландией и Венгрией (0:1) произошел ужасный инцидент, где после столкновения с голкипером Ангусом Ганном получил серьезное повреждение Барнабаш Варга.
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