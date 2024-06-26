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Словакия открывает счет в матче против Румынии на Евро-2024
1:0
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
На 24-й минуте поединка сборная Словакии реализует свой момент в матче Евро-2024 против Румынии.
Была подача от Куцки с правого фланга, удар головой от Дуды в дальний угол точный.
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Отметим, что в параллельном поединке Украина - Бельгия счет пока 0:0.
Если матчи так завершатся с текущими счетами, то Украина выйдет в плей-офф с третьего места группы.
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