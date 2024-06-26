Евро-2024. Грузия - Португалия 2:0. Кварацхелия и Ко творят историю

Обе сборные произвели немало изменений в составе по сравнению с прошлыми матчами. И если решения Роберто Мартинеса по ротации были весьма прогнозируемы, то от Грузии большинство болельщиков ожидали увидеть ту же 11-ку. В тройке защитников у кавказцев Гвелесиани заменил Квирквелию, а в полузащите впервые с первых минут вышли Китеишвили и Лочошвили.

Шокировать Португалию грузинам удалось уже на второй минуте. "Благодаря" обрезке Антониу Силвы Микаутадзе завладел мячом на чужой половине поля, протащил его в штрафную соперника, отдал точный пас на Кварцхелию, и Хвича уверенно отправил мяч в нижний правый угол ворот.





Ответили европейские "селесао" уже ближе к середине тайма. Роналду мощно пробивал со штрафного, но Мамардашвили чётко спарировал, и перевёл мяч на угловой.

Вскоре команды обменялись моментами. У Португалии опасные удары наносила вся атакующая тройка: Консейсау, Феликс, Роналду. У Грузии оформить дубль мог Кварацхелия. Но в сетку вингер "Наполи" попал лишь с внешней стороны.

Под занавес тайма заметно увеличился темп игры, стало гораздо больше борьбы. В самоотдаче кавказцам, как и ожидалось, отказать было нельзя. Впрочем, и португальский резерв стремился проявить себя с наилучшей стороны перед матчами плей-офф.

Явно не везло в этот вечер Роналду. Сразу после перерыва Криштиану мог сравнивать счёт, но его удар с нескольких метров в последний момент был заблокирован. Также шикарно пробивал с дальней дистанции Далот, но в очередной раз на этом турнире на высоте оказался Мамардашвили.

Через несколько минут снова неудачно отличился Силва. В своей штрафной площади защитник нарушил правила на Лочошвили, и после просмотра ВАР арбитр пенальти. Хладнокровно одиннадцатиметровый реализовал Микаутадзе. Благодаря этому голу нападающий вышел на первую строчку лучших бомбардиров Евро-2024 с тремя забитыми мячами.





Относительно уверенное преимущество по счёту никак не повлияло на настрой грузин. Команда действовала всё так же дисциплинированно и в то же время самоотверженно.

Чем ближе дело шло к концовке встречи, тем больше падал энтузиазм Португалии в атаке. Тем более, что и явных звёзд на поле у коллектива Мартинеса уже не было. Роналду на 66-й замене ушёл на скамейку запасных, а таким футболистам, как Бруну Фернандеш, Бруну Силва и Рафаэлю Леао был предоставлен отдых.

Более того, грузинам удалось создать неплохие шансы довести счёт до разгромного. Немного не хватило точности Чакветадзе и Давиташвили.

Отличный момент в компенсированное время имели Семеду, Далот и Консейсау. В первых двух случаях грузин в который раз спас Мамардашвили. В третьем - не хватило точности игроку Португалии.

Таким образом, уже на своём первом чемпионате Европы в истории Грузия выходит в плей-офф. Наряду с выходом на эту стадию сборной Словении это можно считать самыми громкими сенсациями нынешнего турнира. В 1/8 подопечные Саньоля сыграют с Испанией, а Португалия - против Словении.





Чемпионат Европы. Группа F. 3-й тур

26 июня. Гельзенкирхен. "Фельтинс Арена"

Арбитр: Сандро Шререр (Швейцария)

Грузия - Португалия 2:0

Голы: Кварацхелия 2, Микаутадзе 57 (пен.)

Грузия: Мамардашвили - Какабадзе, Гвелесиани (Квирквелия 76), Кашия, Двали, Лочошвили (Цитаишвили 63) - Чакветадзе (Меквабишвили 81), Кочорашвили, Китеишвили - Микаутадзе, Кварацхелия (Давиташвили 81)



Португалия: Кошта - Далот, Перейра, Силва (Семеду 66), Инасиу - Ж. Невеш (Нуньеш 75), Паилинья (Р. Невеш 46), Нету (Жота 75) - Консейсау, Роналду (Рамуш 66), Феликс

Предупреждения: Меквабишвили 85 - Роналду 28, Нету 44, Р. Невеш 53