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Забитый пенальти: Сборная Румынии сравнивает счет в матче против Словакии
Пока боевая ничья
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Balogh
На 37-й минуте матча Словакия - Румыния рефери назначил пенальти в ворота словаков.
Против Хаджи фолил Ганцко. А Разван Марин реализовал одиннадцатиметровый, футболист попал в левую девятку.
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Текущий счет 1:1. По состоянию на сейчас команда Реброва находится на четвертом месте в своей группе.
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