Евро-2024. Словакия – Румыния 1:1. Ожидаемая ничья при неожиданно активном футболе

Накануне этого матча потенциальный договорняк между Словакией и Румынией обсуждала вся Европа. Просто играем вничью и оба выходим в 1/8, что может быть легче? Единственное, что могло оставаться реальной мотивацией для них - это легкий соперник в случае вероятной победы, то есть небольшой стимул оставался. В первом тайме оба коллектива показали, что ничья их не устраивает.

Команда Франческо Кальцони забрала круглого под свой контроль и неплохо строила свои атаки, впрочем реальная опасность приходила только после стандартов. Несколько угловых и подачи со штрафных завершались опасными ударами от словаков, но забили свой гол они именно с игры. Точная подача с правого фланга от Юрая Куцки нашла голову Дуды, а тот отправил круглого в сетку ворот Нице. 1:0.

Как только они вышли вперед, то инициатива перешла к ребятам Эдварда Йорданеску. Особенно активным в их команде был правый защитник Рациу, проходы которого изрядно так пощекотали нервы Шкриньяру и компании. Активность румын не прошла незамеченной. После своего прохода в штрафную площадь на самых подступах его сбил Ганцко. Арбитр после просмотра ВАР все же назначил пенальти, хотя изначально был штрафной удар. 11-метровый реализовал Разван Марин и счет стал равным. Именно таким, которого боялись все украинцы.

На второй тайм команды вышли без такого мощного желания срочно забирать три очка, куда спокойнее выглядел футбол словаков и румын, по крайней мере в начале. С другой стороны, редкие всплески активности впоследствии начали проявляться, в частности у румын, которые на 61-й минуте создали невероятно опасный момент, сначала спас Дубравка, а затем удар от Дрегуша полетел буквально чуть выше ворот. На это словаки ответили очень острым ударом от Стрелеца, однако спас свою команду голкипер сборной Румынии, а затем и Лукаш Гараслин красиво пробивал в дальний угол после смещения, но мимо ворот.

Но чем ближе было к финальному свистку, тем меньше было риска. Да, команды хотели выиграть, но проблема была в том, что ничья не была для них фатальным результатом. Это сыграло свою роль, несмотря на старания обоих коллективов вырвать победу и выйти с первого места. Ничья в параллельном матче означает, что Румыния выигрывает эту группу, на втором месте Бельгия, третьи словаки, а Украина покидает турнир, заняв четвертое место с 4 очками в активе.

Евро-2024. Группа Е. 3-й тур

Стадион: "Дойче Банк Парк" (Франкфурт)

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Словакия — Румыния 1:1

Голы: Дуда (24) — Р. Марин (37, с пенальти)

Словакия: Дубравка — Пекарик (Дембер, 90+2), Вавро, Шкриньяр, Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда (Беро, 90+2) — Шранц (Дюриш, 78), Стрелец (Боженик, 70), Гараслин (Суслов, 70)

Румыния: Нице — Рациу, Дрегушин, Бурке, Банку — М. Марин — Хаджи (Ман, 66), Р. Марин (Рус, 86), Станчу, Коман (Сореску, 58) — Дрегуш (Пушкаш, 66)

Предупреждения: Дуда (90+1) — Бурке (45+1), Банку (45+4), Пушкаш (88)