Украина впервые в истории сыграла вничью на Евро, Бельгия – впервые за 44 года

Ничья в поединке Украина – Бельгия стала знаковой для обоих соперников. Для "сине-желтых" это вообще первый ничейный результат на Евро за всю историю их выступлений на континентальных турнирах (в 14-м матче – после 4 побед и 9 поражений).

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А Бельгия сыграла на Евро вничью впервые за 44 года. В последний раз до сегодняшнего дня "красные дьяволы" делили очки с соперниками еще на ЧЕ-1980, расписав на групповом этапе мировые с Англией (1:1) и Италией (0:0).

После это играли только бескомпромисные поединки (10 побед и 9 поражений). И вот сегодня эта серия прервалась.