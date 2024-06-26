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Чехия - Турция: Известны стартовые составы на матч Евро-2024
Старт матча - в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 26 июня, состоится матч группового этапа Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.
Команды объявили стартовый состав:
Чехия: Станек, Голеш, Гранач, Крейчи, Соучек, Провод, Цоуфал, Юрасек, Барак, Гложек, Хитил,
Турция: Гюнок, Кадиоглу, Акайдын, Демирал, Мюльдюр, Озджан, Чалханоглу, Йылдыз, Юсек, Гюлер, Йылмаз.
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