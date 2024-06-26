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Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2024 Грузия - Португалия
Старт матча - в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
26 июня сборные Грузии и Португалии сыграют между собой в рамках группового этапа Евро-2024.
Команды объявили стартовый состав:
Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Гвелесиани, Двали, Лочошвили, Китейшвили, Кочорашвили, Чакветадзе, Кварацхелия, Микаутадзе.
Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Инасиу, Антониу Силва, Данилу Перейра, Палинья, Жоау Невеш, Жоау Феликс, Франсишку Консейсау, Роналду, Нету.
Отметим, что для Роналду это будет 50 матч на ЧМ и ЧЕ
(28 на Евро и 22 на чемпионате мира). Криштиану - первый европеец, кто достиг таких показателей.
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