Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2024 Грузия - Португалия

26 июня сборные Грузии и Португалии сыграют между собой в рамках группового этапа Евро-2024.

Команды объявили стартовый состав:

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Гвелесиани, Двали, Лочошвили, Китейшвили, Кочорашвили, Чакветадзе, Кварацхелия, Микаутадзе.

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Инасиу, Антониу Силва, Данилу Перейра, Палинья, Жоау Невеш, Жоау Феликс, Франсишку Консейсау, Роналду, Нету.

Отметим, что для Роналду это будет 50 матч на ЧМ и ЧЕ

(28 на Евро и 22 на чемпионате мира). Криштиану - первый европеец, кто достиг таких показателей.