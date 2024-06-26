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Румыны выходят в плей-офф с первого места. Словакия - Румыния 1:1. Обзор матча и видео голов
Неожиданно
Getty Images/Global Images Ukraine
26 июня сборные Словакии и Румынии сыграли между собой вничью (1:1) в рамках группового этапа Евро-2024. В результате словаки выходят в плей-офф с третьего места, имея 4 балла, а румыны - с первого.
Евро-2024, группа Е, третий тур
Словакия - Румыния 1:1
Голы: Дуда (24') - Р. Марин (37' П)
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