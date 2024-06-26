Грузия уже на 2-й минуте открыла счет в матче с Португалией. ВИДЕО

В группе F Евро-2024 проходят параллельно два матча последнего тура.

В одном из них Португалия играет м Грузией и именно грузины забили быстрый гол.

Уже на 2-й минуте после обрезки в центре поля, Кварацхелию на ударную позицию вывели, и тот попал в дальний угол. 1:0 для Грузии.

В параллельном матче Турция – Чехия пока 0:0.

Диспозиция в группе пока такова:

Португалия – 6 очков Турция – 4 очка Грузия – 4 очка Чехия – 2 очка