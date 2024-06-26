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Грузия уже на 2-й минуте открыла счет в матче с Португалией. ВИДЕО
Ситуативно грузны переместились на 3-е место в группе
Getty Images/Global Images Ukraine
В группе F
В одном из них Португалия играет м Грузией и именно грузины забили быстрый гол.
Уже на 2-й минуте после обрезки в центре поля, Кварацхелию на ударную позицию вывели, и тот попал в дальний угол. 1:0 для Грузии.
В параллельном матче Турция – Чехия пока 0:0.
Диспозиция в группе пока такова:
Португалия – 6 очков
Турция – 4 очка
Грузия – 4 очка
Чехия – 2 очка
Напомним, что UA-Футбол ведет
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