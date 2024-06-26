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Тедеско - о ничьей с Украиной: Мы знали, что не можем проиграть
Специалист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Доменико Тедеско, тренер сборной Бельгии, поделился своими мыслями о матче против Украины (0:0) в рамках группового этапа Евро-2024.
"Мы знали, что не можем проиграть. План был четким: мы хотели играть и пытались победить. Игроки попробовали все.
Я горжусь своей командой, потому что они хорошо действовали в конце - если ты пропускаешь один гол, ты вылетаешь. Но эта группа оказалась сложнее, чем многие думали. На бумаге вы можете быть фаворитами, но вы должны играть, а этим командам абсолютно нечего терять".
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