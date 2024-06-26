Сборную Бельгии освистывали собственные фанаты после ничьи против Украины

Сборная Бельгии столкнулась с гневом собственных болельщиков после того, как сыграла вничью 0:0 с Украиной в матче группового этапа Евро-2024 в среду.

Разочарованные фанаты освистывали команду, когда они выходили с поля.

А Кевин Де Брюйне призвал своих товарищей по команде немедленно идти в раздевалку, вместо того, чтобы идти к болельщикам.