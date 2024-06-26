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Сборную Бельгии освистывали собственные фанаты после ничьи против Украины
Ничья не устраивает болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Visionhaus
Сборная Бельгии столкнулась с гневом собственных болельщиков после того, как сыграла вничью 0:0 с Украиной в матче группового этапа Евро-2024 в среду.
Разочарованные фанаты освистывали команду, когда они выходили с поля.
А Кевин Де Брюйне призвал своих товарищей по команде немедленно идти в раздевалку, вместо того, чтобы идти к болельщикам.
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