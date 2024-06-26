Тренер сборной Румынии - о выходе в плей-офф: Это невероятно, я надеюсь, что это будет продолжаться и дальше

Эдвард Йорданеску, тренер сборной Румынии, поделился своими эмоциями после матча против Словакии (1:1), благодаря которому румыны вышли в плей-офф с первого места.

"Это вещи, которые испытываешь раз в жизни. Спасибо всем болельщикам, тем, благодаря которым мы чувствовали себя как дома в трех играх, и тем, кто находится в Румынии. Я горжусь тем, что я румын. Я думаю, что все гордятся.

Это невероятно, я надеюсь, что это будет продолжаться и в дальнейшем. Я хочу поздравить своих игроков".