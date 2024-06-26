Впервые в эпоху 24-х команд на Евро сборная не вышла из группы с четырьмя очками. Это Украина

На Евро-2024 закончились все матчи группы Е, где соревновались Румыния, Бельгия, Словакия и Украина. К финишу все сборные пришли с четырьмя очками, места в турнирной таблице определились по дополнительным показателям.

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Следовательно, впервые в эпоху 24-х команд на Евро в плей-офф не вышла сборная, которая набрала в квартете четыре очка. Этой сборной стала Украина.

Отметим, что в 1/8-ю финала текущего турнира вышли некоторые команды с тремя набранными в группе очками.