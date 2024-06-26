Кальцона: Мы хотим остаться на Евро как можно дольше

Франческо Кальцона, тренер сборной Словакии, высказался после ничьи против Румынии (1:1).

"Это была хорошая игра с нашей стороны, игроки выполнили свою работу. Мы очень рады, что прошли дальше, и я думаю, что мы достигли чего-то важного.

Мы смогли сыграть три матча на высоком уровне против команд, которые стоят выше нас в рейтинге. Перед нами стоит еще одна цель, мы хотим остаться на Евро как можно дольше".