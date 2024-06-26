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Кальцона: Мы хотим остаться на Евро как можно дольше
Франческо ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Франческо Кальцона, тренер сборной Словакии, высказался после ничьи против Румынии (1:1).
"Это была хорошая игра с нашей стороны, игроки выполнили свою работу. Мы очень рады, что прошли дальше, и я думаю, что мы достигли чего-то важного.
Мы смогли сыграть три матча на высоком уровне против команд, которые стоят выше нас в рейтинге. Перед нами стоит еще одна цель, мы хотим остаться на Евро как можно дольше".
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