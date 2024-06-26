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После перерыва Турция открывает счет в матче против Чехии
0:1
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Турции после перерыва на 51-й минуте реализует свой момент в матче против Чехии.
Юксек выполнил великолепный пас Чалханоглу, который быстро, а главное точно, пробил в правый нижний угол ворот.
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Текущий счет 0:1.
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