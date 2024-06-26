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Грузия забила второй гол Португалии и близка к историческому событию. ВИДЕО
Грузины забили уже два гола Роналду
В группе F
В одном из них Португалия играет с Грузией и именно грузины почти комфортно ведут в счете.
Уже на 2-й минуте после обрезки в центре поля, Кварацхелия вышел на ударную позицию и открыл счет, но это еще не все.
А в начале второго тайма судья дал пенальти в ворота Португалии, который реализовал Микаутадзе. 2:0 к 60-й минуте
В параллельном матче Турция – Чехия пока что счет 1:0 в пользу Турции.
Диспозиция в группе пока такова:
Португалия – 6 очков
Турция – 6 очка
Грузия – 4 очка
Чехия – 1 очка
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча Грузия – Португалия.
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