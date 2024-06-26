Грузия забила второй гол Португалии и близка к историческому событию. ВИДЕО

В группе F Евро-202 4 проходят параллельно два матча последнего тура.

В одном из них Португалия играет с Грузией и именно грузины почти комфортно ведут в счете.

Уже на 2-й минуте после обрезки в центре поля, Кварацхелия вышел на ударную позицию и открыл счет, но это еще не все.

А в начале второго тайма судья дал пенальти в ворота Португалии, который реализовал Микаутадзе. 2:0 к 60-й минуте

В параллельном матче Турция – Чехия пока что счет 1:0 в пользу Турции.

Диспозиция в группе пока такова:

Португалия – 6 очков Турция – 6 очка Грузия – 4 очка Чехия – 1 очка

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча Грузия – Португалия.