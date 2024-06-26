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Чехии удалось сравнять счет в матче против Турции
1:1
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Чехии отыграла один мяч в поединке против Турции в рамках группового этапа Евро-2024.
На 68-й минуте Томаш Соучек оказался в нужном месте в нужное время, футболист подобрал мяч в штрафной площадке и отправил его в ворота соперника.
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После этого судья просматривал ВАР на нарушение правил. Арбитр оставляет в силе свое решение - гол засчитан.
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