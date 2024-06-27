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Нам и не снилось. Грузия в плей-офф Евро-2024. Турнирная таблица
Неожиданная развязка
Getty Images/Global Images Ukraine
26 июня в группе F Евро-2024 состоялись два заключительных матча 3-го тура.
В одном из них Грузия очень неожиданно
Во втором – турки обыграли чехов 2:1.
Таким образом, 3 команды квалифицировались в 1/8 финала турнира - Португалия, Турция и Грузия.
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