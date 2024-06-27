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Испания – Грузия, Франция – Бельгия и другие. Известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы
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Getty Images/Global Images Ukraine
Определились все участники 1/8 финала чемпионата Европы:
1. Испания – Грузия. 30 июня. 22:00. Кельн
2. Германия – Дания. 29 июня. 22:00. Дортмунд
3. Португалия – Словения. 1 июля. 22:00. Франкфурт
4. Франция – Бельгия. 1 июля. 19:00. Дюссельдорф
5. Румыния – Нидерланды. 2 июля. 19:00. Мюнхен
6. Австрия – Турция. 2 июля. 22:00. Лейпциг
7. Англия – Словакия. 30 июня. 19:00. Гельзенкирхен
8. Швейцария – Италия. 29 июня. 19:00. Берлин
В четвертьфинале встретятся победители пар 1-2, 3-4, 5-6 и 7-8. В полуфинале встретятся победители первых двух четвертьфинальных пар, а также вторых двух.
???? LE TABLEAU FINAL DES HUITIEMES DE FINALE DE L'EURO !— RMC Sport (@RMCsport) June 26, 2024
???? Qui ira au bout de la compétition ? #Euro2024 pic.twitter.com/r4ogIinjwx
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