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Историческая победа и выход в 1/8. Грузия – Португалия 2:0. Обзор матча и видео голов
Крестоносцы успешно проводят дебютный турнир
Getty Images / Global Images Ukraine
В последнем матче группы F подопечные Саньоля удивили футбольное сообщество. Команде удалось обыграть одного из фаворитов ЧЕ.
"Селесау" даже с неосновным составом и без мотивации значительно активнее атаковали ворота оппонентов (удары 23-7). 8 попыток пробить заблокировали игроки Сакартвело, еще в пяти эпизодах выручил Мамардашвили.
"Крестоносцы" сделали всего 270 пасов (владение 32%), но удачно использовали контрвыпады. В следующем раунде коллектив Саньоля встретится с Испанией, а "европейские бразильцы" – со Словенией.
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Смотрите обзор матча 3-го тура группового раунда. Квартет F. Грузия – Португалия
Гельзенкирхен. Фельтинс Арена
Голы: Кварацхелия, 2, Микаутадзе, 57 (п)
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