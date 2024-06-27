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Гашек: У нас была команда, которая могла выйти из группы, но мы не обыграли Грузию
Наставник Чехии подвел итоги групповой кампании
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В третьем туре "локомотив" уступил Турции. Тренер команды Иван Гашек прокомментировал вылет из турнира.
"Это провал. Я расстроен и разочарован, потому что у нас была команда, которая могла выйти из группы. Мне жаль ребят, которые отдали все, играли на грани самоотдачи до последней минуты. Но сейчас мы едем домой".
"Что касается боевого духа, то я снимаю шляпу перед моими игроками. Они отдали все. Нам пришлось справляться со сложными ситуациями, нас было десять, а вратарь получил травму.
У этой команды есть потенциал. Мы хотели показать это здесь, на этом турнире. Ключевым фактором нашей неудачи было то, что мы не обыграли Грузию”, – считает наставник.
Сборная заняла последнюю строчку в квартете F (1 очко).
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