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Мартинес: Для Грузии это был финал. Они заслужили победу
Наставник португальцев – о заряженности и мотивации крестоносцев
Фото: twitter.com/RoyalBelgianFA
На финише группового раунда "селесау" уступили Сакартвело. Тренер "избранных" Роберто Мартинес прокомментировал игру.
"Пропущенный гол повлиял напрямую – нам потребовалось некоторое время, чтобы найти свою игру. Начало было не таким, как мы хотели, с интенсивностью и низким блоком. Мы не смогли этого сделать".
"Для Грузии это был финал, а для нас только шаг к 1/8 финала. Отчасти это повлияло на итоговый результат. Это поражение. Мы начали матч с низкой интенсивностью, пропустили быстрый гол – именно это было нужно сборной Грузии.
Нам не хватило четкости в последнем пасе и перед воротами, а их вратарь сыграл потрясающе. Мы пытались забить, но не смогли, и это еще больше укрепило веру Грузии. Они заслужили победу" – считает тренер.
"Европейские бразильцы" с шестью очками выиграли квартет F.
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