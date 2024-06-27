Мартинес: Для Грузии это был финал. Они заслужили победу

На финише группового раунда "селесау" уступили Сакартвело. Тренер "избранных" Роберто Мартинес прокомментировал игру.

"Пропущенный гол повлиял напрямую – нам потребовалось некоторое время, чтобы найти свою игру. Начало было не таким, как мы хотели, с интенсивностью и низким блоком. Мы не смогли этого сделать".

"Для Грузии это был финал, а для нас только шаг к 1/8 финала. Отчасти это повлияло на итоговый результат. Это поражение. Мы начали матч с низкой интенсивностью, пропустили быстрый гол – именно это было нужно сборной Грузии.

Нам не хватило четкости в последнем пасе и перед воротами, а их вратарь сыграл потрясающе. Мы пытались забить, но не смогли, и это еще больше укрепило веру Грузии. Они заслужили победу" – считает тренер.