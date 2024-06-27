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Саньоль: Посоветовал футболистам вспомнить, как они играли, когда им было 16-17 лет
Тренер Грузии подобрал слова для исторического матча против Португалии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Крестоносцы" обыграли "селесау" и продолжают выступления в турнире. Вилли Саньоль считает, что подопечные превзошли ожидания.
“Честно говоря, не помню, что говорил игрокам перед матчем, но послание заключалось в том, чтобы играть в свой футбол. Действовать дисциплинированно, когда мяч у соперника, и играть, когда он у нас. Я посоветовал им вспомнить, как они играли, когда им было 16-17 лет, и сегодня они блестяще справились с этим, превзошли все ожидания".
"Трудно сравнивать время, когда ты играл и когда ты находишься за пределами поля. Мы все еще сосредоточены на турнире, трудно понять, чего мы достигли – вероятно, это произойдет, когда мы проигрываем.
У меня не так много слов, но я очень горжусь игроками из-за того образа Грузии, который они продемонстрировали в этих трех матчах. Горд быть их тренером”, – отметил специалист.
В следующем раунде Грузия встретится с испанцами.
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