Саньоль: Посоветовал футболистам вспомнить, как они играли, когда им было 16-17 лет

"Крестоносцы" обыграли "селесау" и продолжают выступления в турнире. Вилли Саньоль считает, что подопечные превзошли ожидания.

“Честно говоря, не помню, что говорил игрокам перед матчем, но послание заключалось в том, чтобы играть в свой футбол. Действовать дисциплинированно, когда мяч у соперника, и играть, когда он у нас. Я посоветовал им вспомнить, как они играли, когда им было 16-17 лет, и сегодня они блестяще справились с этим, превзошли все ожидания".

"Трудно сравнивать время, когда ты играл и когда ты находишься за пределами поля. Мы все еще сосредоточены на турнире, трудно понять, чего мы достигли – вероятно, это произойдет, когда мы проигрываем.

У меня не так много слов, но я очень горжусь игроками из-за того образа Грузии, который они продемонстрировали в этих трех матчах. Горд быть их тренером”, – отметил специалист.