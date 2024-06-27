Монтелла: Мы много лет не выходили из группы, поэтому мы очень счастливы

"Лунные звезды" обыграли в очном поединке Чехию и вышли на второе место в квартете. Винченцо Монтелла рассказал о впечатлениях и ожиданиях от ⅛ финала.

"Мы много лет не выходили из группы, поэтому мы очень счастливы. Нам удалось разрешить сложные ситуации в сегодняшнем матче.

Мы хотим наслаждаться этой победой. С завтрашнего дня сосредоточимся на следующем матче и стремимся продолжать историю. Часть наших игроков не сыграет в матче с Австрией и мы почувствуем их отсутствие".