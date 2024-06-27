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Монтелла: Мы много лет не выходили из группы, поэтому мы очень счастливы
Тренер вместе с футболистами празднует участие в плей-офф
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лунные звезды" обыграли в очном поединке Чехию и вышли на второе место в квартете. Винченцо Монтелла рассказал о впечатлениях и ожиданиях от ⅛ финала.
"Мы много лет не выходили из группы, поэтому мы очень счастливы. Нам удалось разрешить сложные ситуации в сегодняшнем матче.
Мы хотим наслаждаться этой победой. С завтрашнего дня сосредоточимся на следующем матче и стремимся продолжать историю. Часть наших игроков не сыграет в матче с Австрией и мы почувствуем их отсутствие".
"Нам нужно восстановиться и у нас впереди 6 дней. В таких матчах мы должны контролировать свои эмоции и быть более осторожными с контролем мяча. Австрия возглавила тяжелую группу, команда достойна большого восхищения.
Только трое из 11 игроков старта раньше играли на чемпионате Европы. Я надеюсь, что наш успех в выходе из группы снизит давление”, – сообщил Монтелла.
Матч Турция – Австрия пройдет 2 июля.
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