ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кальцона: Хотим попасть в четвертьфинал
Наставник Словакии не планирует останавливаться в следующем раунде
Getty Images / Global Images Ukraine
Словакия расписала ничью с Румынией и этого хватило для путевки в плей-офф.
“Это была отличная игра с нашей стороны, игроки проделали отличную работу. Мы очень рады, и я считаю, что достигли чего-то важного. Мы смогли сыграть три матча на высоком уровне против команд, которые выше нас в мировом рейтинге. Хотим остаться на Евро как можно дольше.
Любой соперник, с которым мы столкнемся, будет трудным. Мы дошли до 1/8 финала и хотим попасть в четвертьфинал для наших болельщиков”, – подчеркнул тренер.
В следующем матче сборная будет играть против Англии.
Популярное сейчас
- Евро-2024. Украина - Бельгия 0:0. Вылетаем при хорошей игре
- Украина – Бельгия. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа ЕВРО
- Украина - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Украина - Бельгия. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 26.06.2024
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО