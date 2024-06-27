Кальцона: Хотим попасть в четвертьфинал

Словакия расписала ничью с Румынией и этого хватило для путевки в плей-офф.

“Это была отличная игра с нашей стороны, игроки проделали отличную работу. Мы очень рады, и я считаю, что достигли чего-то важного. Мы смогли сыграть три матча на высоком уровне против команд, которые выше нас в мировом рейтинге. Хотим остаться на Евро как можно дольше.

Любой соперник, с которым мы столкнемся, будет трудным. Мы дошли до 1/8 финала и хотим попасть в четвертьфинал для наших болельщиков”, – подчеркнул тренер.