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Снова проиграли в компенсированное время. Чехия – Турция 1:2. Обзор матча и видео голов
Локомотив покидает континентальное первенство
Getty Images/Global Images Ukraine
В заключительном поединке группы F подопечные Гашека уступили "лунным звездам".
Уже на 20-й минуте Антонин Барак умудрился заработать второе предупреждение и команда начала играть в меньшинстве. Впрочем, у коллектива было достаточно шансов забить (удары 12-18, в створ 6-5). Чехи совершили всего 227 передач.
Мерт Гюнок совершил 5 сейвов и защитил ворота своей сборной. В ⅛ финала "лунные звезды" выйдут на поле против Австрии.
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Смотрите обзор матча 3-го тура группового раунда. Квартет F. Чехия – Турция
Гамбург. Фолькспаркштадион
Голы: Соучек, 66 – Чалханоглу, 51, Тосун, 90+4
Удаление: Барак, 20 (Чехия)
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