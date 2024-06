В матче Чехия - Турция показали наибольшее количество карточек в истории турнира

Вчера в последнем туре группового этапа подопечные Ивана Гашека уступили Турции со счетом 1:2. Чехи еще в первом тайме остались в меньшинстве, когда вторую желтую получил Антонин Барак. Впрочем, как оказалось позже, это стало началом большой карточной феерии в исполнении главного судьи Иштвана Ковача.

По информации Opta Analyst, румынский арбитр показал в этом матче 18 карточек (16 желтых и 2 красных) и это наибольшее количество в истории Евро. Кроме того, Турция на этом турнире получила 16 предупреждений, что является наибольшим количеством, которое когда-либо получала команда в рамках одного группового этапа чемпионата Европы.

18 - There were 18 cards shown between Czechia and Türkiye tonight (16 yellows, two reds); the most in a single game in UEFA European Championship history. Battle. #EURO2024 pic.twitter.com/iCehxSIpr2