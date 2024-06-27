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Красная карточка Антонину Бараку было самым ранним удалением в истории чемпионата Европы
Об этом сообщает Opta Analyst
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке Чехия - Турция, подопечные Ивана Гашека должны были побеждать соперника, чтобы продолжить свой турнирный путь в плей-офф. Впрочем, для чехов все пошло не по сценарию, когда на 20-й минуте встречи вторую желтую получил нападающий Антонин Барак.
Эта красная карточка для 29-летнего футболиста стало самым ранним удалением в истории турнира. Кроме того, Антонин Барак стал первым игроком сборной Чехии, которого удалили на чемпионате Европы со времен Радослава Латала против Нидерландов на Евро-2000.
Добавим, что после вчерашнего поражения от Турции, Чехия заняла последнее место в группе F и прекратила участие в турнире.
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