ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довбик: Матч с Румынией – это случайность. Нужно больше играть с топ-сборными
Роковое фиаско
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Нападающий сборной Украины Артем Довбик оценил матч заключительного тура группового этапа Евро-2024 с Бельгией (0:0), а также выступление команды на турнире в целом.
"Очень обидно. Все решила наша игра первая неудачная. Последние две игры показали, что это была случайность. К сожалению, такое в футболе случается.
Бывает такое, когда не залетает. Команда хорошо сражалась на футбольном поле, были моменты. Но если даже болельщики сборной Бельгии освистывали свою команду… Да, досадно вылетать. Эти незабитые моменты в уме. Буду долго их помнить.
Видите, что сейчас и в Лукаку ноль голов, и Кейн имеет 1 гол. Это такой турнир, на котором либо оно идет, либо оно, к сожалению, у меня не пошло. Я ни в коем случае не опускаю руки. Я работаю. Есть время немного отдохнуть и готовиться к новому сезону.
Что нужно изменить команде? Трудно сразу сказать. Мы видим, что сегодня играли против топовой сборной Бельгии. Возможно, матчей с такими командами нужно больше играть: Германия, Англия, Франция, чтобы у нас приходила эта уверенность с самого начала.
Оцениваю этот Евро отрицательно, конечно, потому что команда не вышла из группы", - сказал Довбик.
По итогам трёх туров Украина заняла последнее место в группе с 4 очками (столько же у конкурентов), и в итоге покинула чемпионат Европы.
Популярное сейчас
- Неплохая игра - ужасный итог. Оценки сборной Украины за матч против Бельгии
- Нам и не снилось. Грузия в плей-офф Евро-2024. Турнирная таблица
- Евро-2024. Грузия - Португалия 2:0. Кварацхелия и Ко творят историю
- Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
Комментарии 7