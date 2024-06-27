Довбик: Матч с Румынией – это случайность. Нужно больше играть с топ-сборными

Нападающий сборной Украины Артем Довбик оценил матч заключительного тура группового этапа Евро-2024 с Бельгией (0:0), а также выступление команды на турнире в целом.

"Очень обидно. Все решила наша игра первая неудачная. Последние две игры показали, что это была случайность. К сожалению, такое в футболе случается.

Бывает такое, когда не залетает. Команда хорошо сражалась на футбольном поле, были моменты. Но если даже болельщики сборной Бельгии освистывали свою команду… Да, досадно вылетать. Эти незабитые моменты в уме. Буду долго их помнить.

Видите, что сейчас и в Лукаку ноль голов, и Кейн имеет 1 гол. Это такой турнир, на котором либо оно идет, либо оно, к сожалению, у меня не пошло. Я ни в коем случае не опускаю руки. Я работаю. Есть время немного отдохнуть и готовиться к новому сезону.

Что нужно изменить команде? Трудно сразу сказать. Мы видим, что сегодня играли против топовой сборной Бельгии. Возможно, матчей с такими командами нужно больше играть: Германия, Англия, Франция, чтобы у нас приходила эта уверенность с самого начала.

Оцениваю этот Евро отрицательно, конечно, потому что команда не вышла из группы", - сказал Довбик.