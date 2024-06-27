Микаутадзе стал девятым игроком, забившим во всех трех матчах группового этапа чемпионата Европы

Сборная Грузии сделала то, чего от нее никто не ожидал перед Евро-2024 - она вышла в плей-офф соревнований, заняв третье место в группе F. Вчерашняя победа для "крестоносцев" над португальцами стала первой в их истории на этом турнире.

Как сообщает Opta Analyst, Жорж Микаутадзе, который отличился с пенальти в ворота Диогу Кошты, стал девятым игроком, забившим во всех трех матчах группового этапа чемпионата Европы. Грузинский форвард по этому показателю присоединился к Мишелю Платини (Евро-1984), Алану Ширера (Евро-1996), Христо Стоичкова (Евро-1996), Саво Милошевича (Евро-2000), Милана Бароша (Евро-2004), Рууда ван Нистелроя (Евро-2004), Гарета Бейла (Евро-2016) и Криштиану Роналду (Евро-2020). Кроме того, на нынешнем турнире Жорж Микаутадзе с тремя голами лидирует в борьбе за лучшего бомбардира соревнований.

Добавим, что в 1/8 финала сборная Грузии встретится с Испанией. Матч между этими командами состоится 30 июня в 22:00 в Кельне.