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Микаутадзе стал девятым игроком, забившим во всех трех матчах группового этапа чемпионата Европы
Грузины являются настоящим открытием на этом турнире
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Грузии сделала то, чего от нее никто не ожидал перед Евро-2024 - она вышла в плей-офф соревнований, заняв третье место в группе F. Вчерашняя победа для "крестоносцев" над португальцами стала первой в их истории на этом турнире.
Как сообщает Opta Analyst, Жорж Микаутадзе, который отличился с пенальти в ворота Диогу Кошты, стал девятым игроком, забившим во всех трех матчах группового этапа чемпионата Европы. Грузинский форвард по этому показателю присоединился к Мишелю Платини (Евро-1984), Алану Ширера (Евро-1996), Христо Стоичкова (Евро-1996), Саво Милошевича (Евро-2000), Милана Бароша (Евро-2004), Рууда ван Нистелроя (Евро-2004), Гарета Бейла (Евро-2016) и Криштиану Роналду (Евро-2020). Кроме того, на нынешнем турнире Жорж Микаутадзе с тремя голами лидирует в борьбе за лучшего бомбардира соревнований.
Добавим, что в 1/8 финала сборная Грузии встретится с Испанией. Матч между этими командами состоится 30 июня в 22:00 в Кельне.
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