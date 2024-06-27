Сухой Роналду. Выдающийся португалец впервые в карьере не забил на групповой стадии большого турнира сборных

Криштиану Роналду впервые в карьере отыграл без голов групповой этап топ-турнира сборных.

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До этого португалец неизменно забивал в группе на пяти предыдущих Евро (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) и пяти крайних чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

На нынешнем же турнире он за три игры отметился только одной результативной передачей.