Самый грубый матч и самое быстрое удаление за всю историю Евро. Уникальные дисциплинарные санкции с матча Чехия - Турция

Матч Чехия – Турция стал самым грубым за всю историю Евро. Румынский арбитр Иштван Ковач показал игрокам обеих команд 17 желтых и две красные карточки. Турки заработали 11 "горчичников", чехи – 6 предупреждений и два удаления. Причем, красная карточка Антонина Барака на 20-й минуте стала самой быстрой в истории ЧЕ (прежний рекорд принадлежал французу Эрику Абидалю, который в 2008 году в игре с итальянцами был изгнан с поля на 24-й минуте), а перед Томашем Хоры красный свет зажегся уже после финального свистка.

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Прежде на чемпионатах Европы никогда не было больше 10 карточек за матч. Такое случалось трижды. По 10 предупреждений в одной игре выносили англичане Дэвид Эллерей на групповом этапе ЧЕ-1996 в поединке Германия – Чехия (2:0) и Марк Клаттенбург в финале Евро-2016 Португалия – Франция (1:0). Немец Маркус Мерк предупреждал чуть меньше, но при этом удалял: предъявил 9 желтых и одну красную карточку в полуфинале ЧЕ-2000 Голландия – Италия.

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Ковачу же в итоге пришлось "лезть в карман" почти вдвое чаще – 19 раз. Так что теперь румыну на долгие годы уготована роль идейного вдохновителя борцов за чистоту европейского футбола.