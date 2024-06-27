ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Одноклубник Миколенко Онана: Очень грустно за него, но как есть
Ничего личного, только футбол
Фото: Олександр Приходько/UA-Football
Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана прокомментировал матч третьего тура группового этапа Евро-2024 против Украины (0:0).
- Удивила ли вас игра украинской команды?
- Нет, не удивила. Мы знали, что это сильная команда с очень хорошими игроками, которые играют в хороших клубах на высоком уровне. Мы это знали.
- Заслужила ли сборная Украины играть в плей-офф?
- Для меня - да. Но футбол иногда бывает жестоким, и это надо принять. Очень грустно за Виталия (Миколенко), но как есть, - сказал Онана в интервью Youtube-каналу "Трендець".
Напомним, что Бельгия вышла в плей-офф со второго места группы F. Украина закончила группу на последней строчке и покинула турнир.
Онана и Миколенко вместе выступают в составе английского "Эвертона".
Популярное сейчас
- Вылет Украины, грузинское чудо и новый клуб Григорчука. Главные новости за 26 июня
- Нам и не снилось. Грузия в плей-офф Евро-2024. Турнирная таблица
- Ребров: Нельзя сказать, что мы не попали в плей-офф, и теперь все нужно менять
- Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
Комментарии 1