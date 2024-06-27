Одноклубник Миколенко Онана: Очень грустно за него, но как есть

Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана прокомментировал матч третьего тура группового этапа Евро-2024 против Украины (0:0).

- Удивила ли вас игра украинской команды?

- Нет, не удивила. Мы знали, что это сильная команда с очень хорошими игроками, которые играют в хороших клубах на высоком уровне. Мы это знали.

- Заслужила ли сборная Украины играть в плей-офф?

- Для меня - да. Но футбол иногда бывает жестоким, и это надо принять. Очень грустно за Виталия (Миколенко), но как есть, - сказал Онана в интервью Youtube-каналу "Трендець".