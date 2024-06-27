  1. UA-Футбол ⚽
  2. ЕВРО-2024
  3. Никто не чужой, но все посредственные. Главные тенденции группового турнира Евро-2024
В тренде
ЕВРО-2024
ЕВРО-2024

ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Никто не чужой, но все посредственные. Главные тенденции группового турнира Евро-2024

ЕВРО-2024

Плотность, но невысокое качество

Никто не чужой, но все посредственные. Главные тенденции группового турнира Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

В групповом турнире Евро-2024 мы видели все. Ярчайший первый тур, переросший в серые второй и третий, драматичные матчи с голами в добавленное время и совершенно унылые, когда никто не хотел играть. Показатели, свидетельствующие о плотности турнира, но и о его низком качестве и, возможно, неправильной схеме розыгрыша. Сюрпризы и банальные, ожидаемые результаты.

От яркости к серости - мгновенно

Первый тур группового турнира Евро-2024 стал одним из ярчайших в истории. С 34-мя голами, то есть 2.83 в среднем за матч. Однако во втором уже забивали 27 (2.25), а в третьем - всего 20 (1.67). Вместе - 81 гол и 2.25 в среднем. Результат сам по себе очень низкий, тем более, что на предыдущем Евро в групповом турнире мы получили аж 2.61. Зато на Евро-2016 - всего 1.92, то есть хотя бы его нынешний турнир обошёл.

В целом нынешний турнир идёт на второй снизу результат по среднему числу забитых на Чемпионатах Европы за последние 27 лет, выше лишь того же Евро-2016. Уже точно повторён антирекорд групповых турниров Евро по забитым мячам в одной группе. В так называемой "английской", группе С, забили лишь семь. Как было в "украинской" на Евро-2016.

Также следует отметить рекорд групповых турниров Евро по ничьим - 14. На предыдущем их было восемь, на позапрошлом - 11. В группе С пять из шести матчей завершились вничью.

Причины таких перекосов и проблем с голами? Евро-2024 начался 14-го июня - один из наиболее поздних стартов турнира в истории. Кроме того, французская, немецкая и английская лиги завершились ранее, чем обычно - 19-го мая. То есть, например, по сравнению с Евро-2020, игроки получили на целую неделю отдыха больше. Потому и начали свежо. Но во втором туре уже навалилась усталость после изнурительного клубного сезона.

Ну а ничьих оказалось так много и из-за той же усталости, и из-за системы розыгрыша. Шесть групп по четыре команды при 16-ти выходящих из 24-ёх позволяют точно выйти с третьего места с четырьмя очками. Всегда хотя бы одна команда выходит и с тремя. Причём группы играют не в одно и то же время в последнем туре, что позволяет проводить стратегические расчёты.

Никто не хочет рисковать. Что мы видели и в английской, и в украинской группах с легко прогнозируемыми ничьими в последнем туре.

Никто не чужой, но все посредственные. Главные тенденции группового турнира Евро-2024 - изображение 1

Издали, в свои ворота и ВАР Лукаку

Распределение голов по типу их забивания также получилось странным. Уже в первом туре 11 забили ударами из-за пределов штрафной площадки. Затем добавили лишь три таких. Но ведь на Евро-2016 во всем турнире, включая плей-офф, таких было всего 15. На Евро-2020 - 18. А рекорд всех времён по голам ударами издали в групповых турнирах Евро (12) побит.

Также состоялись целых семь автоголов. На Евро-2020 во всем турнире было 11, и это рекорд. Выходит, что на последних двух Евро уже состоялись 18 автоголов - на девять больше, чем на всех Чемпионатах Европы с 1980-го по 2016-ый год вместе взятых.

В чем причина? Говорят о новом мяче с непредсказуемым полётом. Вратари уже жаловались на него. Да и некоторые форварды говорили о неудобстве. Логично, что лучше всего с ним управляются техничные полузащитники, которые чаще всего и бьют из-за пределов штрафной. Тем более, что заметна тенденция пробивать издали низом, а не искать "девятки", что повышает точность.

Причину автоголов выделить труднее, ведь и на Чемпионате Мира-2022, и на Евро-2020 их также было много. Можно говорить о возросших скоростях. Можно - о возросшем желании разыгрывать мяч коротким пасом от обороны, что сильно утомляет защитников и увеличивает шансы на ошибки. Можно - о плохом обучении нынешних защитников, которых учат разыгрывать мяч, а не обороняться, плохо учат правильным подкатам.

Шутка о таблице бомбардиров группового турнира с первым местом автогола и вторым - отменённых ВАР голов Ромелу Лукаку - красноречива.

Интересно также отметить распределение голов согласно возрасту авторов. Не считая автоголов. Игроки моложе 25-ти лет забили лишь 17 мячей. Игроки в возрасте 25-29 лет - 32, а 30-ти и старше - 25. Вроде бы позитив, ведь здоровые команды и должны опираться на поколение 25-29, игроков на пике карьеры. Но такая уверенная победа ветеранов над молодёжью может быть косвенной причиной такой серой медленной игры многих команд.

Сила изменений

Германия удержала первое место в группе благодаря голу замены на 92-ой минуте, Венгрия получила шанс на выход благодаря голу замены на 99-ой, Албания и Сербия добыли ничью благодаря голу замены на 95-ой, Италия удержала второе место благодаря голу замены на 98-ой. Замена забила и выиграла матч Украины на 80-ой минуте, Нидерландoв на 83-ей, Португалии на 92-ой, Турции - на 94-ой. Ассист замены выиграл матч Австрии на 80-ой.

Никто не чужой, но все посредственные. Главные тенденции группового турнира Евро-2024 - изображение 2

Что групповой турнир не набрал в яркости, он добрал в драматизме. А ещё он показал, что тот, кто не боится менять игроков и тактическую схему, как по ходу матча, так и между матчами, причем в пользу атаки, кто не боится менять атакёров, добавлять атакёров, усиливать атаку, очень часто получает награду от футбольных богов и преуспевает. А вот кто боится, кто застревает в консерватизме, кто отходит назад - обычно в итоге терпит неудачу.

Правда, в плане смены тренеров всё сложнее. Что объединяет Албанию, Украину, Польшу и Чехию? Последние места в своих группах и тренеры, назначенные в 2023-24 годах. Они не успели достроить команды. Как и в Италии и Нидерландах. Турция, где новый тренер с сентября 2023-го, обогнала Чехию, где новый с января 2024-го. В то же время тренеры, работающие с 2019-го года и ранее, слишком засиделись. Дидье Дешам, Гарет Саутгейт, Златко Далич, Марко Росси, Стив Кларк.

Были и исключения. Юлиан Нагельсманн работает с 2023-го года, а Матьяж Кек - с 2018-го, но Германия и Словения провели несомненно положительный групповой турнир. А Драган Стойкович работал с 2021-го, но турнир провалил. Однако эти исключения лишь подтверждают правило. А правило состоит в том, что слишком короткие и слишком длинные каденции тренеров одинаково вредны.

Падение звёзд

В первом пункте я уже упомянул об усталости звёзд. Нынешний групповой турнир был антизвёздным. В чём есть позитив, поскольку можно заявить, что преобладала командная игра. Но сколько уж было той игры?!

Кто поставил бы, что Гиорги Микаутадзе из вылетевшего из Лиги 1 "Метца" забьёт ровно столько же, (3), сколько Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Харри Кейн, Антуан Гризманн, Джуд Беллингем и Ромелу Лукаку вместе взятые? Кто мог предположить ноль голов лучшего бомбардира Примеры в сезоне 2023/24 Артема Довбика, второго бомбардира Серии А Душана Влаховича (первый - не европеец)?

Возможно, звёзды понимают, что с 1/8 финала начинается совсем другой турнир, гораздо более важный, и берегут все силы на него. А возможно, клубный сезон просто добил их, и далее будет ещё хуже, ведь число матчей в футбольном календаре лишь растёт.

Провалы грандов

В первом и втором турах были заметны трудности грандов против середняков и даже аутсайдеров турнира. Однако в итоге гранды обычно добивались своего. Стопроцентной неудачей было лишь поражение Бельгии от Словакии. 1:1 Англии против Дании даже вряд ли можно было считать сюрпризом. Как и 2:2 Хорватии против Албании.

И всё же в третьем туре гранды получили своё заслуженное наказание. Не все. Германия спаслась от Швейцарии в добавленное время, как и Италия - от Хорватии. Англия также спаслась, с 0:0 со Словенией всё же выиграв свою группу всего с двумя забитыми мячами. Кстати, столько же она забила в группе на Евро-2020, когда дошла до финала. А вот Франция и Нидерланды справедливо доигрались, не выиграв в третьем туре и не выиграв свою группу. Как и Бельгия.

Никто не чужой, но все посредственные. Главные тенденции группового турнира Евро-2024 - изображение 3

Португалия потерпела неприятное поражение в третьем туре и, можно заявить, два из своих трёх матчей в группе отыграла бледно. Германия игрой против Швейцарии опустила с небес на землю тех, кто после уверенных побед над Шотландией и Венгрией (даже не вышедших в 1/8 финала) уже подумал, что "манншафт" на верном пути к чемпионскому титулу.

Весь групповой турнир на высоком уровне из грандов провела лишь Испания. Да и к ней есть вопросы по реализации многочисленных моментов во время 1:0 против Италии и Албании.

Финальный свисток третьего тура болельщики Англии и Бельгии встретили оглушительным свистом в адрес своих сборных. Удержание бельгийцами мяча возле углового флажка в матче против Украины уж точно заслуживало этого. Остро критикуют и сборную Франции, забивавшую лишь с пенальти и автогола. Да и Италию по голове не гладят, после поражения от Испании давая заголовки "маленькая Италия", говоря даже о провале проекта Лучано Спаллетти.

Хорватия, серебряный и бронзовый призёр двух последних Чемпионатов Мира, даже не вышла из группы. Из очень сложной, с Италией и Испанией. Но исключительно по своей вине, ведь упустила победы над Албанией и Италией на 95-ой и 98-ой минутах соответственно, ещё и не реализовала два пенальти. Сборная, известная своим характером, раз за разом выгрызавшая сложнейшие матчи, на этот раз провалилась именно в плане характера.

Её главный тренер Златко Далич, правда, решил сосредоточиться на яростных атаках на ФИФА и УЕФА на фоне непонятно откуда восьми добавленных минут против Италии. Заявляя, что его сборную не уважают, практически, что издеваются над ней. Но такие заявления лишь углубляют яму провала "клетчатых". Тем более, что в целом судейство в групповом турнире было на высоком уровне с минимумом скандалов.

Сборная Украины, разумеется, не гранд. Но с лучшим бомбардиром Примеры, первым вратарём мадридского "Реала" почти весь сезон, с игроками "Челси" и "Арсенала" виделась фаворитом уж точно против Словакии и Румынии. О ней даже говорили как об одном из главных андердогов турнира. Но провал против Румынии и невыход из группы перекликались с неудачами других фаворитов.

Никто не чужой, но все посредственные. Главные тенденции группового турнира Евро-2024 - изображение 4

В полуфинале точно будет одна из этих четырёх сборных - Румыния, Нидерланды, Австрия или Турция. Возможно, голландцы, гранд, но которому не прогнозировали особых свершений на турнире. А, возможно, вовсе не гранд. Также 1/8 финала Швейцария - Италия вполне может принести победу первой, которая даже не будет выглядеть сюрпризом.

Никто не чужой

Главный позитив группового турнира Евро-2024 в том, что никто не казался чужим, слишком низким по уровню. А ведь этого боялись, когда увеличивали турнир до 24-ёх команд, когда предоставляли место на турнире победителю дивизиона аутсайдеров в Лиге Наций. Этот победитель, Грузия, пробился в 1/8 финала. Причём не через какие-то "автобусы" с кучей везения, а через смелую динамичную игру.

Везло как раз соперникам Сакартвело, ведь подопечные Вилли Саньоля создали много моментов в проигранном матче против Турции, создали идеальный момент для гола в концовке не выигранного против Чехии.

Албания в тяжелейшей группе не проигрывала с разницей более одного мяча, Словения, аутсайдер группы С, вообще не проиграла ни одного матча и вышла в 1/8 финала. Румыния, казавшаяся слабейшей командой в группе Е, выиграла группу. Австрия не просто выиграла группу с Францией и Нидерландами, но и показала блестящий футбол. По уровню игры она как минимум вторая на турнире после Испании.

И даже те, кто проигрывал разгромно - Шотландия с 1:5 от Германии, Хорватия с 0:3 от Испании, Украина с 0:3 от Румынии, Турция с 0:3 от Португалии - уже в следующем своём матче не проигрывали вообще. Демонстрируя характер и гордость.

Впервые с 1992-го года, то есть с увеличения Евро до 16-ти команд, ни одна команда не завершила групповой турнир с нулём очков. Все набрали очки. Впервые в истории Евро команда заняла последнее место в группе с четырьмя очками. Для сборной Украины это большая неудача, но для турнира в целом - признак плотности и равной борьбы.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

По теме
yellow-arrow
Сборная Германии возрождается. Почему Нагельсман может спокойно дойти до финала Евро-2024
yellow-arrow
Де Брюйне: Зинченко - невероятный парень. Он мой близкий друг
yellow-arrow
Одноклубник Миколенко Онана: Очень грустно за него, но как есть
Чемпионат Европы-2024 Евро 2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости

Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.