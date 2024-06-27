Сборная Германии возрождается. Почему Нагельсман может спокойно дойти до финала Евро-2024

Несмотря на провалы сборной Германии в предыдущих международных турнирах, команда Нагельсмана попала в список фаворитов Евро-2024. И сегодня, после трех матчей закрадывается надежда, что именно хозяева турнира могут дойти до финала и даже выиграть трофей. И вот почему.

Главный тренер

В 2018 году (ЧМ) сборная Германии не смогла выйти из группы. На Евро-2020 с большим трудом проползла в плей-офф. В 2022 году (ЧМ) позорно вылетела на групповом этапе. Во многом винили Ханса-Дитера Флика. Большинство немецких СМИ утверждали, что Флик давно потерял контроль над раздевалкой. Ничего удивительного, что вскоре тренер и работы лишился.

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В сентябре 2023 года в Бундестим ворвался 36-летний Нагельсман, а вместе с ним и свежий воздух. Для Нагельсмана сборная Германии не стала новой командой, с которой надо знакомиться. Поэтому букетно-конфетного периода не было. С первого дня началась плодотворная работа на благо Германии. Раздевалка сборной легко вздохнула, молодежь получила больше доверия (Джамал Мусиала и Флориан Вирц). Не остался в стороне и опыт (Илкай Гюндоган и Тони Кросс).

Нагельсман удивил, когда оставил за кулисами сборной Леона Горецка, Матса Хуммельса, Юлиана Брандта, Сержа Гнабри, Тимо Вернера, Никласа Зюле, Карима Адейеми. Весь путь к Евро-2024 с Нагельсманом сборная находилась на стадии эксперимента. Тренер искал оптимальный состав и схемы. Дошло до того, что Кай Хаверц выходил защитником. Правда, такую "супер креативную" идею мы увидели лишь один раз. Даже при том, что Нагельсман находился в постоянном поиске, он не отказался от сложного красивого футбола. Хотя мог все упростить, а побеждая отвечать журналистам, что главное не красота, а результат.

Сегодня сборная Нагельсмана выглядит уверенным, сильным и мотивированным соперником для многих фаворитов Евро-2024 (которые пока, кстати, не впечатлили).

Три "десятки" Нагельсмана

В первом матче турнира Германия разгромила Шотландию (5:1). Первое, что бросилось в глаза - качественные позиционные атаки, основой которых стали терпеливые и безошибочные розыгрыши. Второй и третий матчи немцы провели в таком же ритме.

Нагельсман вводит в заблуждение своих оппонентов непредсказуемостью трех игроков - Вирца, Гюндогана и Мусиалы. Футболисты красиво комбинируют, постоянно перемещаются, запутывают соперника. А на острие атаки остается Хаверц, который тоже может переместиться немного глубже. Команда стала более креативной после возвращения Тони Крооса. Со своей любимой левой зоны Тони руководит игрой, а в опорной зоне соперника три десятки Нагельсмана ищут пути завершения атак. "Мне кажется, у нас на поле сейчас три десятки. Могут выйти Вирц, Сане, Гюндоган и я. Наша задача - занять три атакующие позиции - центр и зоны ближе к флангам", - поделился одним из секретов Джамал Мусиала в интервью журналистам The Athletic.

Вначале каждого матча Мусиала выходил справа, Вирц - слева, а Гюндоган - в центре. Однако после первых десяти минут эта схема меняетсч в зависимости от хода игры и мысли футболистов. Время от времени в троицу вписывается Хаверц для еще более запутанных комбинаций. Не стоит забывать еще и об индивидуальных качествах футболистов. Они вполне способны в одиночку разобраться с несколькими соперниками и затащить мяч в сетку ворот.

Мусиала - уникальный игрок. Его качества мы увидели уже на ЧМ-2022. Можно сказать, что 19-летний футболист был единственным светлым пятном той провальной сборной. Джамал и сегодня выделяется в уже более сильной команде Нагельсмана способностью просочиться с мячом сквозь тонкие щели защиты соперников и отдать точный пас в тот момент, когда, на первый взгляд, это выглядит нереально.

Флориан Вирц - еще один молодой волшебник сборной Германии. Флориан, как и Мусиала, легко обыгрывает несколько оппонентов, ускоряет атаки Бундестима. К сожалению, в Катар Флориан не поехал из-за разрыва крестообразной связки колена. После длительного восстановления казалось, что Вирц не скоро вернется в свою лучшую форму. Но Хаби Алонсо удалось вселить уверенность в игрока и раскрыть для "Байера" и Бундестима еще больше креативных возможностей у Флориана.

Тони Кроос

После Евро-2020 Тони объявил о завершении карьеры в сборной. В провале Бундестима больше всех обвиняли именно Крооса. Что только не услышал футболист в свой адрес. Ули Хенесс заявил, что Кроос не вписывается в современный футбол, а Лотар Маттеус сказал, что у Тони уже не хватает сил для выступлений на турнирах такого высокого уровня.

Однако Нагельсман прошел мимо всего негатива, понимая, что вызвав Тони, он приблизит сборную как можно ближе к успеху.

Сам Тони Кроос считает, что пауза в выступлениях за сборную пошла ему на пользу, а одинаковые взгляды на современный футбол с Нагельсманом дали невероятный заряд на практически вторую жизнь в Бундестиме.

Если Тони Кроос на поле, Нагельсман может быть уверен - его команда сто процентов будет атаковать и забивать.

Новые имена заряжены на подвиги

Нагельсман решился не только оставить за бортом Горетцка, Гнабри и компанию, а и вызвать в сборную футболистов, в сторону которых Ханс-Дитер Флик и не посмотрел бы. Долю критики тренер получил. Однако сегодня мы видим, что смелость Нагельсмана оправдалась.

На Евро-2024 Тони Кроос получил нового напарника - Роберта Андриха. Полузащитник поздно прорвался в Бундеслигу - лишь в 25 лет. Все потому, что больше был занят вечеринками, чем футболом. Но в какой-то момент, в основном благодаря знакомству с девушкой Алисой, занялся делом. А после рождения дочки и вовсе забыл о ночных клубах. В итоге получил вызов в сборную и неожиданно для многих стал основным игроком.

Ярко ворвался в Бундестим и Макс Миттельштадт (27-летний защитник "Штутгарта"). На заре своей карьеры футболист подавал надежды, но быстро сдулся. Слабый в обороне и совершенно не опасный в атаках Миттельштадт не смог в свое время стать основным игроком "Герты", которая вылетела во второй дивизион. Не выдержавший конкуренции игрок, случайно оказался в "Штутгарте". Совместная работа с Себастьяном Хенесси (главный тренер "Штутгарта") оказалась самой продуктивной за всю карьеру футболиста. Макси стал одним из ключевых футболистов "швабов" и о, чудо, получил вызов в сборную Германии.

"Миттельштадт сегодня один из лучших левых защитников Европы и лучший в Бундестиме", - говорил Юлиан Нагельсман перед Евро-2024.

Нельзя не согласиться, что новые имена не только хорошо вписались в команду Нагельсмана, а и действительно ведут Бундестим вперед.

Психология хозяев турнира

Конечно, не факт, что Германия дойдет до финала и выиграет турнир. Футбол очень непредсказуем. Пока у Бундестима не было непроходимых преград. Достаточно легко Германия прошла в плей-офф. Даже несмотря на неприятный звоночек в матче со Швейцарией (3-й матч группового этапа), в котором машина Бундестима до 90+2 проигрывала 0:1. Но, в конце концов, у сборной есть прекрасный джокер - Николас Фюллькруг.

Не стоит забывать, что Бундестим играет у себя дома. Родные стадионы, невероятная поддержка болельщиков тоже падают в копилку "плюсиков" для сборной Нагельсмана. Выигрывают не только те команды, которые переполнены звездами, а и те, кто сильнее психологически. Нельзя не согласиться, что сегодняшний Бундестим супер заряжен на победу. Германия возвращается и готова дать бой всем фаворитам.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine