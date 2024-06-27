Де Брюйне: Зинченко - невероятный парень. Он мой близкий друг

Капитан сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поделился мнением об украинском полузащитнике Александре Зинченко после очного матча на Евро-2024 (0:0).

"Зина — невероятный парень. Я играл с ним пять лет, и он проделал невероятную работу для "Сити", а теперь и для "Арсенала". Он мой близкий друг, и я желаю ему всего наилучшего.

Но, в конце концов, это футбольный матч, и мы хотели, чтобы Бельгия победила, а это бы означало вылет Украины.

Это хорошая команда с талантливыми игроками. Они ещё вернутся в будущем, желаю им всего наилучшего" - цитирует Де Брюйне пресс-служба УЕФА.

Напомним, с 2016 по 2022 годы Зинченко вместе с Де Брюйне выступал за "Манчестер Сити".