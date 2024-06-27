"Мы можем выиграть эту чёртовую игру". Тедеско прогнал оператора после мотивационной речи Де Брюйне

Капитан сборной Бельгии Кевин Де Брюйне произнёс подбадривающую речь после игры с национальной команды Украины (0:0) в последнем туре группового этапа Евро-2024.

"Послушайте, все в порядке. Мы можем выиграть этот чёртовый следующую игру. Всё нормально".

Далее слово хотел взять наставник бельгийцев Доменико Тедеско, но увидев оператора, прогнал его подальше от командного круга.

Позже инцидент прокомментировал защитник "красных дьяволов" Ян Вертонген.

"Тренер всегда произносит речь в кругу. Камера вообще не обязательно должна там находиться".

Напомним, что в плей-офф Бельгия вышла со второго места группы F. В 1/8 финала чемпионата Европы подопечные Тедеско сыграют с Францией.

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