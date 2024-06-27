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"Мы можем выиграть эту чёртовую игру". Тедеско прогнал оператора после мотивационной речи Де Брюйне
Пресёк постороннее вмешательство
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Бельгии Кевин Де Брюйне произнёс подбадривающую речь после игры с национальной команды Украины (0:0) в последнем туре группового этапа Евро-2024.
"Послушайте, все в порядке. Мы можем выиграть этот чёртовый следующую игру. Всё нормально".
Далее слово хотел взять наставник бельгийцев Доменико Тедеско, но увидев оператора, прогнал его подальше от командного круга.
Позже инцидент прокомментировал защитник "красных дьяволов" Ян Вертонген.
"Тренер всегда произносит речь в кругу. Камера вообще не обязательно должна там находиться".
Напомним, что в плей-офф Бельгия вышла со второго места группы F. В 1/8 финала чемпионата Европы подопечные Тедеско сыграют с Францией.
De Bruyne’s hyping up his team mates during the post-match group huddle after ????????-????????:— Absolute Belgian Fans ???????? (@BelgianFans) June 27, 2024
“Listen, it’s okay. We can win the f*cking next game. It’s fine.”
After that the camera man got kicked out of the group huddle #EURO2024 | #BELUKR pic.twitter.com/35Y0eUE3D2
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