"Мы можем выиграть эту чёртовую игру". Тедеско прогнал оператора после мотивационной речи Де Брюйне

Капитан сборной Бельгии Кевин Де Брюйне произнёс подбадривающую речь после игры с национальной команды Украины (0:0) в последнем туре группового этапа Евро-2024.

Далее слово хотел взять наставник бельгийцев Доменико Тедеско, но увидев оператора, прогнал его подальше от командного круга.

Позже инцидент прокомментировал защитник "красных дьяволов" Ян Вертонген.

Напомним, что в плей-офф Бельгия вышла со второго места группы F. В 1/8 финала чемпионата Европы подопечные Тедеско сыграют с Францией.

De Bruyne’s hyping up his team mates during the post-match group huddle after ????????-????????:



“Listen, it’s okay. We can win the f*cking next game. It’s fine.”



After that the camera man got kicked out of the group huddle #EURO2024 | #BELUKR pic.twitter.com/35Y0eUE3D2