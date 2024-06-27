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Бунт в сербской раздевалке: четверо игроков прекратят играть за сборную, если в дальнейшем ее будет возглавлять Драган Стойкович
Пошли первые скандалы после вылета нескольких команд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Сербии впервые в своей новейшей истории приняла участие на чемпионате Европы. Впрочем, подопечные Драгана Стойковича выступили неудачно на этом турнире, заняв последнее место в турнирной таблице с двумя очками в активе. Но, как оказалось, в их раздевалке не все так хорошо.
По информации сербского медиа Informer, сразу четверо игроков готовы прекратить играть за сборную, если ее в дальнейшем будет возглавлять Драган Стойкович. В частности, такое решение могут принять Предраг Райкович, Душан Тадич, Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович. Капитан сербов после первой игры публично раскритиковал тренера за решение не ставить его в стартовый состав, но затем воздержался от того, чтобы сказать все, что у него на уме, даже после игры с Данией.
"Э-эм... Ну, я не знаю, что сказать. Я имею в виду, если я скажу что-то откровенно, то это будет так, будто я убил человека. Лучше я ничего не скажу, потому что никто не поймет, что я хотел сказать. Не в этом дело, не в Тадиче дело, самое главное - это единство, ребята, это самое главное, но как один из лидеров, конечно, ты хочешь взять на себя ответственность, всегда быть на поле, это нормально, по-человечески. У нас некоторые вещи немного перекручиваются. Не думаю, что стоит говорить об этом откровенно", - заявил Душан Тадич после последнего матча на Евро.
Стоит отметить, что до начала турнира другой член сборной, Неманья Радоньич, решил не играть за Сербию, пока главным тренером является Драган Стойкович.
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