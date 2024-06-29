Испания — Грузия. Где и когда смотреть самый неожиданный матч 1/8 финала Евро-2024

Выход Грузии в плей-офф — это одно из главных событий всего чемпионата; по нему мы его и запомним.

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Гениальный вратарь Мамардашвили уже отбил 16 из 17 последних ударов в створ своих ворот, но тут ему будет особенно сложно, ведь в группе Испания выиграла три свои матча с общей разницей голов 5:0.

Нельзя сказать, что "Красная Фурия" безгрешна в защите, но все же ошибается редко, хотя и прессингует очень высоко. Кроме того, по сравнению с ЧМ-2022 у испанцев появился мощный козырь на флангах — Ямаль и Нико способны создать остроту хоть на пространстве, хоть с места.

Удастся ли Мамардашвили остановить еще и бесподобных тинэйджеров “Фурии” - узнаем в воскресенье , 30 июня , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало — в 22:00 по Киеву.

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