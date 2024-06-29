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Испания — Грузия. Где и когда смотреть самый неожиданный матч 1/8 финала Евро-2024
Испания — Грузия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Выход Грузии в плей-офф — это одно из главных событий всего чемпионата; по нему мы его и запомним.
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Гениальный вратарь Мамардашвили уже отбил 16 из 17 последних ударов в створ своих ворот, но тут ему будет особенно сложно, ведь в группе Испания выиграла три свои матча с общей разницей голов 5:0.
Нельзя сказать, что "Красная Фурия" безгрешна в защите, но все же ошибается редко, хотя и прессингует очень высоко. Кроме того, по сравнению с ЧМ-2022 у испанцев появился мощный козырь на флангах — Ямаль и Нико способны создать остроту хоть на пространстве, хоть с места.
Удастся ли Мамардашвили остановить еще и бесподобных тинэйджеров “Фурии” - узнаем в воскресенье, 30 июня, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало — в 22:00 по Киеву.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Франция - Польша с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
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